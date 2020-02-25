Tasarruf AŞ, daha kolay ev ve araba sahibi yapacak

25.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:06

Birçok kampanyayla, ev veya araba sahibi olmak isteyen müşterilerine imkan tanıyan Tasarruf AŞ, bu sefer hayata geçirdiği iki yeni kampanya ile müşterilerine alternatif yollarla ev ve araç sahibi olma imkanı sunuyor.