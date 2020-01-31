Tasarruf AŞ 13. şubesini açtı

31.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:20

Tasarruf AŞ açılışını yaptığı Ümraniye şubesi ile İstanbul'da 5, Türkiye genelindeyse 13 şube sayısına ulaştı.

Tasarruf AŞ açıklamasına göre, şirket, müşterilerini faiz ödemeden ve kolayca ödenebilecek taksit seçenekleriyle ev ve araba sahibi yapmak için bir taraftan hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Tasarruf AŞ, Ümraniye'de açılan yeni şubesiyle beraber; İstanbul'da 5, Türkiye genelindeyse toplamda 13 şube ile hizmet veriyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, şirketin, şubelere gidemeyen ve yurt dışında yaşayan müşterileri için de Online Tasarruf Uzmanı hizmeti bulunuyor. Bu hizmete Tasarruf AŞ'nin web sitesi üzerinden ulaşmak mümkün. Müşteriler online tasarruf uzmanından dilerse görüntülü hizmet alabiliyorlar, dilemeleri halinde yazışarak hizmet alabiliyorlar.



"Şube sayımız her geçen gün artıyor"

Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman, şube ve çalışan sayısı hakkında, "Türkiye'de ev ve araç sahibi olmak isteyen ama çözümsüz kalan pek çok kişi var. İçinde bulunduğumuz sektör büyük bir kitleye hitap ediyor. Biz bu kitle için farkındalık oluştururken, aynı zamanda sektörün de büyümesi ve gelişmesine katkı sağlıyoruz. Kısaca bizler doğru bir anlatımla, genel kitleyi büyütebiliriz. Kitle büyüdüğünde ise müşteriler başta olmak üzere, sektör, işverenler, sektör çalışanları ile genel etki ile herkesin faydası artacak ve kazanan ülkemiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Narman, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Şube sayımız her geçen gün artıyor. Daha fazla insanımızın, çok daha kolay ve faizsiz bir şekilde ev ve araba sahibi olması bizim için büyük bir mutluluk. Tasarruf AŞ'de bu hizmeti verecek olan kişiler de yine bizim ülkemizin yetiştirdiği eğitimli ve yetenekli arkadaşlarımız. Şube sayımız arttıkça daha çok kişiye istihdam oluşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA