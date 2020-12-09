"Tasarlayarak adam öldürme" suçundan 9 yıldır aranan zanlı tutuklandı
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"Tasarlayarak adam öldürme" suçundan 9 yıldır aranan zanlı tutuklandı

09.12.2020 00:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:32

Van'da 2011 yılından bu yana "tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan şüpheli, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yakalandı.

Van'da 2011 yılından bu yana "tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan şüpheli, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, aranan kişilere yönelik çalışma yürütülüyor.

2011 yılında Van'da meydana gelen olayın ardından, "Kan gütme saikiyle ve tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan R.C. isimli şüpheli, 7 Aralık'ta Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

43 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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