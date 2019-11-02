02.11.2019 11:04

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası 33 yaşındaki Ahmet Özdemir, iş yerinde tasarladığı off-road aracıyla zorlu parkurları aşıyor.

Küçük sanayi sitesindeki iş yerinde demir doğrama işi yapan Özdemir, çok sevdiği off-road yarışlarına katılabilmek için bir arkadaşıyla arazi aracı tasarladı.

Hurdaya çıkmış askeri araçların alt takımlarının yanı sıra dış donanımında sanayi malzemeleri kullanarak 5 aylık sürede aracı tamamlayan Özdemir, çeşitli yarışlara katılarak 6 kupa kazandı.

Yaklaşık 40 bin lira harcayarak tasarladığı aracıyla adeta pistlerin tozunu attıran Özdemir, daha fazla yarışa katılarak derece elde etmek istiyor.

"Güzel bir deneyim oldu"

Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, off-road yarışlarına ilgi duyduğunu belirterek, buralara katılabilmek için arkadaşıyla kendi aracını yapmaya karar verdiğini söyledi.

Aracın yapımını 5 ayda tamamladığını aktaran Özdemir, bunun kendilerini için güzel bir deneyim olduğunu kaydetti.

Her gün mesai saatlerinin ardından aracın yapımı için yoğun tempoda çalıştıklarını anlatan Özdemir, "Macera olsun diye başladığımız bu çalışmanın sonunda donanımında sanayi malzemeleri kullanarak bu aracı yapmayı başardık. Düzce'de girdiğimiz 4 off-road yarışında iki birincilik, birer kez de ikincilik ve üçüncülük elde ettik, toplamda da 6 kupa kazandık." diye konuştu.

Özdemir, araçta, hurdaya çıkmış askeri araçların alt takımlarını, dış donanımında ise sanayi malzemeleri kullandıklarını dile getirerek, "Aracın üzerine 2.8 turbo motor koyduk. Dış güvenlik aksamını da normal sanayi borularını eğip bükerek kullanmak suretiyle yaptık. 5 ay süreyle her gün mesai bitiminin ardından çalışarak bu aracı yaptık. Aracı sadece off-road yarışlarında kullanıyoruz. Aracımızın güvenlik noktasında emniyet koltukları, beş nokta kemerleri var. Aracın yapımı için yaklaşık 40 bin lira harcadık, halen de masraf yapmaya devam ediyoruz. Aracımızı ekstrem olarak yaptığımız için off-road yarışlarında genellikle ekstrem parkurlara katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özdemir, daha fazla yarışa katılarak derece elde etmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA