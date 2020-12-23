"Tasarla Çukurova" yarışması sonuçlandı

Çukurova bölgesi yenilik ekosistemini geliştirmek ve ürün tasarımı alanındaki yenilik düzeyini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen "Tasarla Çukurova" yarışması sonuçlandı.

Adana Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Çukurova bölgesinde, öne çıkan farklı sektörleri hedef alarak ekosistemdeki işletmelerin yenilik kapasitelerinin ürün tasarımı alanında artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yarışma, Adana Sanayi Odası (ADASO), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ve Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlendi.

Online ortamda gerçekleştirilen yarışmada, birincilik ödülüne geri dönüştürülebilir oluklu mukavva ambalajın birden çok fonksiyonda ve tekrar kullanılması için gerçekleştirdiği projesi ile "Kuruya" layık görüldü.

Ceviz, pekmez, susamdan yapılan atıştırmalık için tasarlanmış sürdürülebilir bir ambalaj projesiyle "Ba" ikinci, Mersin ve Adana yörelerinde yetişen narenciye odaklı yenilikçi ve sürdürülebilir bir ambalaj tasarımı projesiyle "Bite" üçüncü oldu.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven