Tasarımlar iyiliğe dönüşüyor

23.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:48

Geçen yıl, TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) İzmir Çiğli Eğitim Parkı için mobilyalar tasarlayan Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, bu yıl desteğini daha da büyüttü. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından bu kez tüm TEGV eğitim alanları için tasarlanacak mobilyalar bir firma tarafından üretilip; mobilyalardan elde edilecek gelir de TEGV'e bağışlanacak.



Yaşar Üniversitesi, TEGV ve Orpak Caploonba firması ortak çalışması olarak ortaya çıkan projeye 'Empatik Fikir' ismi verildi. Projenin, Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen protokol törenine Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Orpak Caploonba yönetim kurulu üyeleri Gürel Orpak ile Furkan Orpak ve Yaşar Üniversitesi akademisyenleri katıldı.



Proje kapsamında, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin 'empati' kelimesinden yola çıkarak TEGV eğitim alanlarının mobilya ihtiyaçlarını belirlemeleri ve bu yönde tasarımlara imza atmaları amaçlandı. Ayrıca seçilen projelerin seri üretimleri yapılıp, hem bunlardan elde edilecek gelirlerin hem de mobilyalardan bir kısmının TEGV'e bağışlanmasına karar verildi.



"Topluma katkı sağlamayı amaçlıyoruz"



Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Böyle ortak bir projede yer almaktan dolayı duyduğum memnuniyetimi dile getirmek isterim. Ümit ediyorum ki bu protokolde imza altına aldığımız tüm işler, topluma katkı açısından yararlar sağlar" dedi.



"Üniversiteli gençler bizim büyük destekçimiz"



TEGV olarak bu yıl 25. yılını kutladıklarını hatırlatan Genel Müdür Sait Tosyalı, "25 yıldır 3 milyon çocuğumuzun hayatına dokunduk. Yılda 190-200 bin çocuk birimlerimizden, parklarımızdan geçiyor. 6-14 yaş arası ilköğretim çağındaki çocuklarımıza gönüllüler tarafından matematik, fen bilimleri, sanat, bilişim, kodlama, İngilizce gibi alanlarında eğitimler veriyoruz. Gönüllülerin pek çoğu da üniversiteli gençler. En güçlü paydaşımız, sistemin omurgası gönüllüler. Bugüne kadar 90 binden fazla gönüllü birimlerimizde hizmet vermiş. Yılda 8-9 bin arası gönüllümüz oluyor. Üniversiteli gençleri gönüllü havuzumuzun önemli bir kaynağı olarak görüyoruz ve önemsiyoruz" diye konuştu.



Gelir vakfa bağışlanacak



Orpak Caploonba Yönetim Kurulu Üyesi Gürel Orpak ise böylesi anlamlı bir projeye verdikleri destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gürel Orpak, 2020-2021 döneminde elde edilecek satış gelirinin vakfa bağışlanacağını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA