Tasarımıyla insan ticaretine dikkat çekti

İZMİR (İHA) - Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Altıntaş, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, insan ticaretiyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlediği "İnsan Ticareti ile Mücadele Adına Ses Ol" temalı afiş yarışmasında ödül kazandı. Altıntaş'ın, bir ticaret unvanı olarak kullanılan "San. Tic. Ltd. Şti." kısaltma dilini yarışmanın işaret ettiği "insan ticareti" konusuna uyarladığı afiş, 187 adet eser arasında ikincilik ödülünü aldı.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok prestijli ödülün sahibi olan Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Altıntaş,, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "İnsan Ticareti ile Mücadele Adına Ses Ol" temalı afiş yarışmasında ödül kazandı. Türkiye çapında düzenlenen yarışmaya, 104 tasarımcı, 187 adet eserle katıldı. Yarışma, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin mali desteğiyle düzenlenen "İzmir'de İş Gücü Sömürüsü için İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Artırımı ve Kapasite Oluşturma" projesi kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü ile Sığınmacılarla ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ortaklığında düzenlendi. Göçmenlerin, kadınların, çocukların ve diğer hassas grupların maruz kaldığı işgücü sömürüsü ve insan ticareti konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan yarışmada ikincilik ödülü Umut Altıntaş'a verildi.

Tasarımını anlattı

Tasarladığı afişi anlatan Dr. Umut Altıntaş, "Bir ticaret unvanı olarak kullanılan ve gündelik hayatımızda neredeyse her gün karşımıza çıkan 'San. Tic. Ltd. Şti.' kısaltma dilini yarışmanın işaret ettiği insan ticareti konusuna uyarladım ve başlığı 'İn. San. Tic' olarak değiştirdim. Konu içerisinde önemli yer tutan 'Mağduriyet, şiddet, sömürü, tehdit, zorla evlendirme ve istismar' gibi ana başlıkları da unvanın bir uzantısı olarak kısaltmalara dahil ettim. Sonuç olarak alışkın olduğumuz bu şirket dilini afiş için konuya dikkat çeken bir slogana, bir çağrıya dönüştürdüm" diye konuştu. - İZMİR

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