Tasarımıyla Dikkat Çeken Lenovo Z6 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon sektöründeki rekabet her geçen gün yeni modellerin piyasaya sürülmesine neden oluyor. Şirketler bir yandan yüksek donanımlı akıllı telefonları piyasaya sürerken diğer yandan uygun fiyatlı orta sınıf akıllı telefonlarını duyuruyor. Lenovo, son duyurusunda şirketin yeni orta segment telefonu Z6'yı duyurdu.

6.39 inç OLED ekrana sahip olan Lenovo Z6, damla çentiğiyle dikkatlerini üzerine çekiyor. Ayrıca FHD+ çözünürlüğündeki bu ekranın kasaya oranı ise yüzde 93.1 olarak belirlenmiş durumda. Lenovo Z6'nın ekranının sahip olduğu HDR10 desteği ise bu telefondaki görüntülerin daha canlı görünmesini sağlıyor.

Farklı RAM seçeneklerinin olduğu Lenovo Z6, Qualcomm Snapdragon 730 işlemci ile destekleniyor. Ayrıca akıllı telefonda Android 9 Pie tabanlı ZUI 11 arayüzü kullanılıyor.

Lenovo Z6 Tüm Özellikleri:

6.39 inç, FHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlüğünde HDR10 destekli OLED ekran



Snapdragon 730 işlemci, Adreno 618 GPU



6 GB veya 8 GB RAM seçenekleri



64 GB veya 128 GB dahili depolama seçenekleri (microSD desteğiyle 512 GB'ye kadar genişletilebilir)



16 megapiksel yapay zeka destekli ön kamera



24 megapiksel, f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera (Sony IMX576 sensörlü)



8 megapiksel, f/2.4 diyafram açıklığında 2x kayıpsız zoom destekli ikinci arka kamera



5 megapiksel, f/2.4 diyafram açıklığında derinlik odaklı üçüncü arka kamera



Ekran üzerinde bulunan parmak izi okuyucu sensörü



Çift SIM desteği



USB-C şarj tipi, 4G bağlantı desteği



18 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya

Lenovo, duyurular sırasında Z6'nın fiyatını da açıkladı. Buna göre 6 GB RAM ve 64 GB dahili bellekli seçeneğin fiyatı 276 dolar (yaklaşık 1.500 TL), 6 GB RAM ve 128 GB'lik depolama alanı bulunan modelin fiyatı 305 dolar (yaklaşık 1.700 TL) ve cihazın en üst bellek donanımının fiyatı (8 GB RAM ve 128 GB dahili bellek) ise 363 dolar (yaklaşık 2.000 TL) olarak etiketlendirildi. Telefonun teslimatları ilerleyen günlerde başlayacak.

Not: Belirtilen fiyatlar Lenovo'nun Çin piyasası için oluşturmuş olduğu fiyatlardır. Telefonun ülkemize gelmesi dahilinde fiyatında değişiklik olabilir.