Tasarımıyla Apple'ı Etkilemeyi Başaran iPhone Uygulamaları ve Oyunlar

Apple, WWDC sonrasında en iyi tasarımlı iPhone uygulamaları ve oyunlarının geliştiricilerini duyurdu. Her biri üzerinde düşünülmüş ve yaratıcı olan en iyi tasarımlı sekiz iOS uygulaması ve oyun Apple Tasarım Ödülü'nü aldı. İşte Apple'ın özenle seçtiği o uygulamalar ve oyunlar

Apple Tasarım Ödülü Kazananları Açıklandı

Apple, bugün Apple Tasarım Ödülü'nü almaya hak kazanan uygulama ve oyun geliştiricilerinin isimlerini paylaştı. Bu yıl sekiz uygulama ve oyun seçildi. Uygulamalar, dünyanın her yerinden bilinen-bilinmeyen geliştiricilerden çıkıyor ve kullanıcılara çalışmanın, yaratmanın ve oynamanın yeni yollarını sunuyor. Apple'ın Uluslararası Geliştirici İlişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Ron Okamoto, "Her yıl uygulama ve oyun geliştiricileri olağanüstü işler çıkarıyor ve en iyisinin en iyisini onurlandırıyoruz. Apple Tasarım Ödülü almak özel ve övgüye değer bir başarıdır. Geçmişte bu ödülü alanlar, tüm zamanların en dikkat çeken uygulama ve oyunlarından bazılarının geliştiricisi. Vizyonları, kararlılıkları ve standartları sayesinde kazanan geliştiriciler, sadece Apple geliştirici topluluğundakilere değil, Apple olarak bize de ilham veriyorlar." şeklinde konuştu.

Apple'dan en iyi tasarım ödülü alan geliştiriciler, olağanüstü uygulama tasarımı, yenilikçilik, yaratıcılık ve teknik başarılarıyla dikkat çekti. İşte o geliştiriciler, uygulama ve oyunları:

Apple Tasarım Ödülü Kazananları: Uygulamalar

Bergen Co'nun geliştirdiği Darkroom, arayüzü basit olduğu kadar güzel de olan bir fotoğraf ve video düzenleyicisi. Süper sezgisel kontroller ve hem sıradan hem de profesyonel fotoğrafçıların gerçekten takdir edeceği bir düzen ile mükemmel performans sunuyor. Fotoğraf ve kamera API'leri, Ana Ekran hızlı işlemleri, bağlam menüleri ve dokunuş geri bildirimleri ile Darkroom, geleceğin en iyi mobil düzenleme araçlarından biri.

iorama.studio'nun geliştirdiği Looom, müzik yapma araçlarından ilham alan bir animasyon oyun alanı. Bu şakacı yaratıcı arayüzde elle çizilmiş stop-motion animasyon döngüleri profesyonel ve aynı şekilde tüketiciler için tasarlanmış. Uygulamanın derin işlevselliği ve sezgisel arayüzü yeni özel kontrollerle tamamlanıyor. iPadOS için tasarlanan Looom, Apple Pencil ve Koyu Mod gibi Apple teknolojilerini sonuna kadar kullanıyor.

Sharp3D Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag'ın geliştirdiği Sharpr3D, mimari ve teknik çizim iş akışını büyük ölçüde dönüştürme potansiyeline sahip iPad için güçlü bir CAD uygulaması. Teknik tasarımcıların sadece iPad ve Apple Pencil'ı kullanarak karmaşık 3D modelleri kolayca oluşturmalarını sağlayan etkili bir modelleme araç seti barındırıyor. Sadece iPad için tasarlanan Sharp3D, ARKit ile sürükle-bırak özelliğinden yararlanıyor. Uygulama sonraki sürümlerde LiDAR Tarayıcı desteğini alarak 2B kat planı ve bir odanın 3B modelinin mükemmel bir şekilde oluşturulmasına izin verecek. Oluşturulan tasarım taranan odada AR kullanılarak doğrudan gerçek dünya ölçeğinde önizlenebiliyor.

StaffPad Ltd.'nin geliştirdiği StaffPad, elle yazılan müzik notalarını dijital notalara dönüştürüyor. Müziği dijital olarak yazmak ve besteklemek için kolay bir çözüm isteyen besteciler için tasarlanan uygulama, her çubuğu sezgisel dokunuş veya Apple Pencil araçları kullanılarak düzenlenebilen yazı dizisi müzik işaretlerine dönüştürmek için Apple Pencil, sürükle-bırak, Core ML gibi Apple teknolojilerini kullanıyor.

Apple Tasarım Ödülü Kazananları: Oyunlar

Geliştiricisi Simogo, yayıncısı Annapurna Interactive olan Sayonara Wild Hearts, çıktığı günden bu yana olağanüstü tasarımıyla övüldü. Umut verici, muhteşem ve benzersiz bir pop albüm oyunu olan Sayonara Wild Hearts, oyuncuların adrenalin pompalamasını sağlıyor ve ruhlarını uçuruyor. Oyun, canlı ve gerçeküstü ortamları, büyüleyici görselleri ve hareketleri ve heyecan verici, kinetik oynanış sunuyor. Metal, Game Center, mekansal ses ve oyun kontrolcü desteği dahil olmak üzere Apple teknolojilerini en iyi şekilde kullanıyor.

Geliştiricisi thatgamecompany olan Sky: Children of the Light, göksel varlıkların cennete geri dönüş yolunu bulmalarına yardımcı olmak için büyülü bir krallıkta panoramik manzaralar eşliğinde uçan oyunculara sahip. Akıllı çok oyunculu entegrasyonu ve maceracı grafik vitrini ile Sky: Children of the Light, çığır açan bir sosyal arayış. Geliştirici ekip, özel Metal motoru, haptics, Game Center ve mekansal ses dahil Apple teknolojilerini kullanmış.

Geliştiricisi Philipp Stollenmayer olan Song of Bloom, zekici bulmacalarla dolu doğrusal olmayan bir hikayeye sahi benzersiz bir oyun. Oyuncular oyunda ilerledikçe hızla değişen sanatsal hikayeleri keşfediyor. Song of Bloom, harika tasarımı ile birlikte yenilikçi, el emeği-göz nuru bir oyun deneyimi sunuyor.

Geliştiricisi The Game Band, yayıncısı Showman olan Where Cards Fall, oyuncuların anıları hayata geçirmek için kart evler inşa ettikleri hayat dolu bir macera oyunu. Oyun, rüya gibi mekansal bulmacaları, sürükleyici sesi ve benzersiz minyatür sanatı stilini hayata geçirmek için Metal, haptics, Game Center ve iCloud gibi Apple teknolojilerinden yararlanıyor.

Apple, son 20 yılda 250'den fazla geliştiricinin Apple Tasarım Ödülleri'ni aldığını söylüyor. Pixelmator, djay, Complete Anatomy, HomeCourt, "Florence," ve "Crossy Road" gibi önceki kazananlar, hikaye anlatımı, arayüz tasarımı ve Apple araç ve teknolojilerinin kullanılması gibi alanlarda standartları belirledi.

Kaynak: Tamindir