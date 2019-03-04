Tasarımın geleceği İnegöl’de konuşuldu

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve 26 Şubat-2 Mart 2019 tarihlerinde organize edilen "I'm Design", yerli ve yabancı ünlü tasarımcıları mobilya sektörünün temsilcileriyle buluşturan söyleşiler bölümüyle sona erdi.