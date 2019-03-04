Tasarımın geleceği İnegöl’de konuşuldu
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve 26 Şubat-2 Mart 2019 tarihlerinde organize edilen "I'm Design", yerli ve yabancı ünlü tasarımcıları mobilya sektörünün temsilcileriyle buluşturan söyleşiler bölümüyle sona erdi.
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve 26 Şubat-2 Mart 2019 tarihlerinde organize edilen "I'm Design", yerli ve yabancı ünlü tasarımcıları mobilya sektörünün temsilcileriyle buluşturan söyleşiler bölümüyle sona erdi.
Kaynak: Dunya.com