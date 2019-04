Tasarımı Kalite İle Birleştiren Sofralar İçin Üretti

Dünyanın her yerinde sofistike bir sofra tecrübesi denince ilk akla gelen markalardan biri olan WMF'in bu algısının en önemli nedenlerinden biri de, her biri adeta özel tasarım olarak yaratılan çatal, kaşık, bıçak setleri. Her biri özenle tasarlanmış olan setler, kalitesi, fonksiyonelliği ve sofistike tasarımları ile ön plana çıkıyor. Tasarım ve malzeme açısından da "mükemmel" olarak konumlandırılabilen WMF Çatal, Kaşık, Bıçak Setleri'ni seçerken en önemli nokta, evin bütünlüğü ile uyumlu olması. WMF Çatal, Kaşık, Bıçak Setleri, farklı tarzda evler ve ev sahipleri için sade, dikkat çekici ve zamansız olarak üç farklı tarzda tasarlandı. WMF'in patentli Cromargan® ve Cromargan Protect® çeliğinden üretilen WMF Çatal, Kaşık, Bıçak Setleri günün herhangi bir saatinde hazırlanan sofraları, davetkar masalara çevirecek.Göz alıcı tasarıma sahip WMF Çatal, Kaşık, Bıçak Setleri, üstün ve etkileyici cazibesiyle misafirlerinize nefis bir yemek ziyafeti sunacak.

Elegan ve sofistike tasarımlarıyla dikkat çeken WMF Çatal, Kaşık, Bıçak Setleri günlük kullanım için mükemmel seçenek olurken aynı zamanda önemli davet sofralarına da benzersiz bir dokunuş katacak. Alman kalitesinin tüm detaylarının hâkim olduğu WMF Çatal, Kaşık, Bıçak Setleri, birbirinden benzersiz 4 farklı modeliyle şık sofraların vazgeçilmezi olacak.

WMF Cromargan Protect® ve patentli Cromargan® çeliğinin üstün kalitesiyle üretilen WMF Çatal, Kaşık, Bıçak Setleri; 12 kişilik yemek çatal ve bıçakları, çorba kaşıkları, tatlı çatal, bıçak ve kaşıkları ile çay kaşıklarından oluşuyor. Setin içerisinde ayrıca iki parçalı salata servisi, servis kaşığı, servis çatalı, sos kepçesi ve kek servisi yer alıyor.

Kaynak: Bültenler