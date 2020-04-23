Tasarımcıdan, oturduğu binanın bahçesinde 23 Nisan'a özel mini defile Tasarımcıdan, oturduğu binanın bahçesinde 23 Nisan'a özel mini defileBursa'da tasarımcı Hanife Onur Taş (45), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırladığı ay-yıldızlı kaftan ile oturduğu binanın bahçesinde mini bir defile gerçekleştirdi.

Tasarımcıdan, oturduğu binanın bahçesinde 23 Nisan'a özel mini defile

Bursa'da tasarımcı Hanife Onur Taş (45), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırladığı ay-yıldızlı kaftan ile oturduğu binanın bahçesinde mini bir defile gerçekleştirdi. Komşuları ise balkondan defileyi izledi.

İnegöl'de tasarımcı ve kuaför olan Hanife Onur Taş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, oturduğu binanın bahçesinde mini defile düzenledi. Bir hafta içinde hazırladığı ay-yıldızlı kaftanın tanıtımını yapan Taş'ın konukları ise komşuları oldu. Çevredeki komşuları defileyi balkonlarından takip ederken, çocuklar da defileye renk kattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugüne özel böyle bir etkinlik düzenlemek istediğini kaydeden Taş, "İşimize devam ediyoruz. 23 Nisan'ın kutlanamayacağını öğrenince çok üzüldüm. 23 Nisan için ay-yıldızlı kaftan tasarlamak istedim. Bir hafta içinde kaftanı yaptım. Bahçemizde kapımızın önünde kutlayalım istedik. Ben de böyle bir etkinlik yapmak istedim. Atalarımız bizler için, bu ülke için büyük savaşlar verdiler. Atatürk'ümüze minnettarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA