Tasarımcı ve ihracatçılar bir araya gelerek çıtayı yükseltmeli

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur, Tasarım Merkezleri ve Tasarım Tebliği'nden halihazırda faydalanan firma sayısını AKİB bölgesinde 2019 yılında artırmayı amaçladıklarını aktardı.

Tasarımcı ve ihracatçılar bir araya gelerek çıtayı yükseltmeli

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur, Tasarım Merkezleri ve Tasarım Tebliği'nden halihazırda faydalanan firma sayısını AKİB bölgesinde 2019 yılında artırmayı amaçladıklarını aktardı.

Kaynak: Dunya.com

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