Tasarımcı ve ihracatçılar bir araya gelerek çıtayı yükseltmeli
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur, Tasarım Merkezleri ve Tasarım Tebliği'nden halihazırda faydalanan firma sayısını AKİB bölgesinde 2019 yılında artırmayı amaçladıklarını aktardı.
21 Aralık 2018 Cuma 11:33
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur, Tasarım Merkezleri ve Tasarım Tebliği'nden halihazırda faydalanan firma sayısını AKİB bölgesinde 2019 yılında artırmayı amaçladıklarını aktardı.