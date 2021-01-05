Tasarımcı Rabia Karaca tarzı ve tesettür kombin önerileri: Rabia Karaca Instagram paylaşımları

Tesettür giyim fenomenleri arasında dikkatleri çeken isimlerden biri olan Rabia Karaca, tasarladığı ürünler ve kombinlerle beğenileri topluyor. Tesettür giyim tasarımcısı Rabia Karaca'nın tarzı ve stiline dair merak edilenleri sizler için derledik. Tasarımcı Rabia Karaca tarzı ve tesettür kombin önerileri: Rabia Karaca Instagram paylaşımları...

Tarzıyla çok beğenilen Rabia Karaca, tesettür giyime rahat ve salaş bir dokunuş getirerek beğenileri üzerine topluyor. Tesettür kombin önerileri Youtube ve Instagram üzerinde takip edilen Rabia Karaca dikkat ettiği detayları ve kendisi için önemli olan ipuçlarını da sık sık paylaşıyor. Tesettür giyim için yenilikçi isimlerden olan genç tasarımcı, muhafazakar giyim bloggerları başlığı altında en çok takip edilen isimlerden biri.

RABİA KARACA'NIN TARZI VE TESETTÜR KOMBİN ÖNERİLERİ

Tesettür giyim tasarımları ele alındığında öne çıkan isimlerden biri olan Rabia Karaca, Instagram ve Youtube üzerinde takipçileriyle buluşuyor. Önerilerini, sevdiği parçaları sunarken sezonun trendlerinden de bahseden tasarımcı, her şeyden çok renk uyumuna dikkat çekiyor.

Şal, ayakkabı ve çanta kullanımında ise renk uyumundan hoşlanmadığını sık sık dile getiriyor. Malzemelerin ve tercih edilen parçaların uyumunun önde olduğu tesettür kombinler yapan Rabia Karaca, dar kıyafetler ve kısa etekleri kullanmayı tercih etmiyor.

Rabia Karaca tesettür modası hakkındaki düşüncelerini de sık sık dile getiriyor. Muhafazakar yaşamaya dikkat ettiğini belirten tasarımcı, ölçülü giyime dikkat çekiyor ve kombinlerini de bu yönde şekillendiriyor. Tasarım dünyasına ilk adım attığında yaptığı hatalardan da ders çıkan Rabia Karaca, tesettür kombin önerileri paylaşırken bu modellerin alternatiflerini de takipçilerine sunuyor.

Tesettür giyimi tercih eden kadınların dolabında mutlaka bulundurması gereken parçalar arasında ise siyah veya lacivert bir şık elbise ya da siyah şalı gösteriyor. Qras ürünleri arasında en çok tercih edilen ve kurtarıcı olan bu parçalar arasında siyah şal vazgeçilmez olarak da görülebilir. Tesettür giyimin olmazsa olmazları arasında giy çık kaplar, beyaz gömlekler de yer alıyor.

RABİA KARACA INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

Rabia Karaca'nın paylaştığı tesettür kombin önerilerinin bol ve rahat olması öne çıkıyor. Yaz aylarında tercih ettiği rengarenk kombinleri ise sonbahar kış aylarında daha toprak tonlarında oluyor. Günlük kombinler için farklı fikirler sunarken özel günler için ölçülü giyim çerçevesinde detayları olan ve çok beğenilen tesettür kombin önerileri sunuyor.

Youtube ve Instagram üzerinde milyonlarca görüntülemesi olan Rabia Karaca tesettür giyim tasarımcıları arasında önemli bir yere sahip. Kimi zaman sponsorluklarla da farklı markaların kıyafetlerini tanıtıyor.