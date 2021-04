Tasarımcı Pınar Kerimoğlu: Keşke tanımasaydım dediğim ünlüler oldu

Kızlarımı dünyaya getirdikten sonra, hiçbir şey ile ilgilenmek istemedim. Sadece onlarla ilgilenip, her anlarında yanlarında olmak istedim. ve bunu yaparken de işe gitmem mümkün olmadı elbet. Çocukları uyuttuktan sonra akşam bana ait olan zamanda da önce renkli kalemlerle bir şeyler çizmeye başladım, sonra çizdiklerimi kumaşlar, pahalı boncuklar, danteller, püsküller, tüyler vs ekleyerek farklılaştırmaya başladım. Bu beni inanılmaz rahatlatıyordu. Aylar sonra dikiş makinası alıp evin odalarından birini atölyeye çevirdim. Hatta bununla da yetinmeyip bir terzi bile aldım yanıma. Artık metrelerce kumaşlar alıp farklı kıyafetler diktirip yeni tasarımlar yapıyordum. Heyecanlanmaya başladım. Aslında bunu yaparken tasarımlarımı satmak hiç aklıma gelmiyordu. Ta ki odalar dolup taşana kadar. Eşim de evin bana dar geldiğini anlayınca, "Bunları ya sen giy ya da mağaza açalım" deyince işte o gün Lady Estrella odadan çıkıp, mağazada hayat buldu.

"EVİMİN BİR ODASINDA BAŞLADIM"

Hep hayaliniz miydi?

Aslında farklı kıyafetler giyinmeyi, aksesuar, takı, çanta takmayı hatta biraz abartmayı çok seven biri olarak bunu yansıtmak istedim. Öncelikli hayalimde moda sektörü hiç olmadı aslında. Bir anda girdi hayatıma bu sektör. 18'li yaşlarımda Show TV Süper Models 2004 yarışmasında derece aldıktan sonra TV sektöründe uzun süre iş yaptım. Fakat hayalimde de ekranda olmak yoktu. Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'ni kazandım ve benim yine hayalimde olmayan bir mesleği nasıl okuyacağımı düşündüm. Ama hayat beni bu noktalara sürükledi. 24 yaşında da sevgili eşim ile tanışıp aşık oldum, evlendim. Çocuklarım dünyaya geldi. Onlar büyürken kendimi geliştirdim. Yabancı dil, estetisyenlik, makyaj, kalıcı makyaj, takı tasarımı aklınıza ne geliyorsa tüm eğitimleri aldım. Asla pes etmedim ve kendi ayaklarım üzerinde duracağım, kendi hayalimin peşinden kucağım o duyguyu arıyordum. İşte şimdi buradayım.

Çok sıra dışı ve iddialı tasarımlarınız var. Lady Estrella kadını nasıl bir kadın?

Lady Estrella kendi tarzını belirleyen özel bir kadın. Bakın Lady Estrella olmadan önce ben de her kadın gibi alışveriş yapardım birçok farklı mağazadan. Bir gün davette özenerek satın alıp giydiğim elbisenin aynısını aynı davette başkasında görmem beni çok mutsuz etmişti. Bu durumu her kadın yaşıyor. İşte Lady Estrella kadınları bu kadınlardan ayrışıyor. Tarz sahibi, sıra dışı, kaliteli, cesur, iddialı, ışıltıyı seven ve özgüvenleri yüksek kadınlar.

Markanızın adının anlamı nedir?

Aslında ilk başta dediğim gibi mutlu olmak istediğim bir şeyi yapmak istediğim için bunu tercih ettim demiştim ve adını da "happy" olmasını çok istemiştim. Sadece hanımlara hitap etmek istediğim için Lady olmalıydı ve Estrella da İspanyolca da "Yıldız" demekti. Lady Estrella inanılmaz hoşuma gitti ve bana pozitif enerji verdiğini hissettim. Adı böyle çıktı. O bana verdiği enerjiyle.

"PANDEMİDE HİÇ KARAMSARLIĞA KAPILMADIM"

Trendleri takip ediyor musunuz, nelerden ilham alırsınız?

Tüm dünya markalarının defilelerini, katalog çekimlerini, Instagram hesaplarını, ne giydiklerini, davetlerde neler tercih ettiklerini hepsini gece gündüz takıp ediyorum. Geceleri adeta dünya turuna çıkıyorum. Dünya markalarının nasıl büyüdüklerini, müşteri memnuniyetleri için nelere dikkat ettiklerini okuyorum. İki senedir bu işin içinde aktif yürütüyorum. Ama uzun soluklu olsun istiyorum. Yıllarını bu işe veren insanlar benim idolüm. Onlardan bir şeyler öğrenmek istiyorum.

Yakında Dubai'de bir mağaza açacaksınız. Bunun hikayesini anlatır mısınız?

2019 Şubat ayında açıldık. Bir sene sonra pandemi başladı ve çok korkmuştum çünkü sektörde çok yeniydim. Herkes dükkanlarını teker teker kapatıyordu 2020 Mart'da da yasaklar gelince ben de kapattım mağazamı. ve iki dikiş makinanı alarak hayallerimin başladığı odaya, yani evimin ilk odasına döndüm. Orada atölye çalışmaya devam etti. Mağazam kapalıydı ama biz çalışmayı asla bırakmadık. Ben gece gündüz çizdim, terzilerim dikti. Hiç karamsarlığa kapılmadım. Hep pozitif düşündüm. ve her gün yeni modeller ürettim. Takipçilerime sundum. Sadece Türkiye değil tüm dünyadan da yazan çok fazla kadın oldu. Kanada, Hollanda, Lübnan, Azerbaycan, Dubai, Mısır, Fransa, İran ve daha sayamadığım çok fazla ülkeye kargolar çıkardık. Evet, büyümek beni korkutuyordu ki hala korkuyorum. Çünkü aileme yeterli zamanı ayıramamak beni çok üzer. Ama işimi de çok seviyorum. O pandemi döneminde çok fazla yurt içi ve yurt dışı teklifleri aldım. Son beş aydır da Dubai ile görüşüyorduk ve son noktaya geldik. Anlaştık, imzaları attık. Aslında ilk online satmaları yönünde ilerledik. Ama talep çok fazla olunca karşı taraftan da mağaza açalım teklifi gelince o kararda da anlaştık. En başta dediğim gibi müşteri memnuniyeti en önemli kuraldır. Ben de aynı Nişantaşı mağazamızdaki iletişim ve memnuniyetlerin Dubai'de de olacağına ümit ediyorum.

"KEŞKE TANIMASAYDIM DEDİĞİM ÜNLÜLER OLDU"

Markanız birçok ünlü isim tarafından tercih ediliyor. Yarattığınız bir parçayı ünlü birinin üzerinde görmek nasıl bir his?

Aslında ilk başta dediğim gibi bu sektörün daha önce içinde olmadığım için ne yapılır, hangi ünlüye giydirilir nedir, ne değildir asla bilmiyordum. Popüler arkadaşlarım da yoktu. Hep izliyordum olan biteni. Sonra tabii tanıdıklarım çoğaldı tasarımlarımdan ötürü. Ama keşke tanımasaydım dediğim kişiler de olmadı değil tanıştıktan sonra. Eğer yeni bir markaysanız karşınızdaki de popüler biriyse sana her istediğini yaptırabileceğini zannediyor. Popülerliği ile seni ezmeye çalışarak olacağını düşünen çok kişi ile tanıştım. Çok acımasız bir düzen olduğunu fark ettim. Fakat tasarımlarımı çok beğenip gelen popüler kişiler farklı teklifler sunup emeğe ve bana saygısızlık edip neler dedikleri hala kulaklarımda çınlıyor. Şunu demek istiyorum aslında tasarımlarımı giyenlerin ünlü olması gerekmiyor. Benim tasarımlarımı giyen o kadar çok iş kadını ile bir araya geldim ki, onların enerjisi beni inanılmaz mutlu ediyor. Adımın duyulması için ünlü birinin giydirmem gerekiyor biliyorum ama. Ben bunun sadece böyle olmadığını göstermek istiyorum. Emeğimin de bir değeri olduğunun göstermek istiyorum. Ebru Gündeş'in bana söylediği bir söz hiç aklımdan çıkmıyor, "Ben diğerleri gibi hediye istemem, gelirim, alırım". Bana "dükkanını kapat" demesi beni en gururlandırıcı sözlerdi.

Gelecek planlarınız neler?

Aslında normalde çok planlı biriyimdir ama konu Lady Estrella olunca akışa bırakmak istedim. İlk günden itibaren tamamen hayatın bana gösterdiği çizgide ilerliyorum. Bunun için ekstra çaba göstermiyorum. Yeni insanlar yeni hayatlar girdi Lady Estrella ile hayatıma ve bundan çok mutluyum. Hanımlar sadece bir şeyler almak için değil benimle konuşmak bir şeyler paylaşmak içinde geliyorlar. Eminim ki, yıllar sonra da değişen tek şey aradaki bağların daha da güçlenmesi ve yeni insanlarla tanışıp hayatın bana gösterdiği yolda ilerleyeceğim. Lady Estrella'nın güzel taraflarından biri de sadece Türkiye değil tüm ülkelerden insanlarla bu bağı kurmam. İlk başta dediğim gibi plan yapmadan ilerledim ve Dubai, Lübnan, Azerbaycan, Hollanda, Kanada, Mısır ve İran'dan teklifler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Demek ki, işimizi ve iletişimimizi güzel yapıyoruz. Her zaman söylediğim gibi benim ve ekibimin eline emeğine sağlık. Size de çok teşekkür ederim.

