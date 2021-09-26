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Tasarımcı Melike Çengel: Şimdi sırada güzelleştirmek var

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Tasarımcı Melike Çengel: Şimdi sırada güzelleştirmek var

'Much Colour' adını verdiği giyim markasıyla moda dünyasında, 'melikecengelcom' kullanıcı adıyla sosyal medyada adından söz ettiren Melike Çengel, şimdi de güzellik sektörüne giriş yapmaya hazırlanıyor. Çengel, bir güzellik merkezi açma hazırlığında.

AFYON (Snob Magazin) -

Sosyal medyanın tanınmış isimlerinden Melike Çengel, Afyon'da açmaya hazırlandığı hastanenin son aşamaya geldiğini ve çok yakında hasta ağırlamaya başlayacaklarını açıkladı. Sağlık alanındaki çalışmalarına devam edeceğini belirten Çengel, yeni hedefinin güzellik merkezi açmak olduğunu söyledi.

Bu alanda uzun süredir araştırmalar yaptığını dile getiren Melike Çengel, şöyle konuştu: "Açacağım güzellik merkezi için geniş bir ekip kurdum, çok ciddi bir AR-GE sürecine girdik. Önce yurtdışını araştırdık, en iyi cihazları Türkiye'ye getirttik. Güzellik uzmanlarına da danıştık, bakım ve zayıflama protokolleri oluşturduk. Merkezimizde uzman bir kadroyla hizmet vereceğiz. Afyon'daki hastanemizin açılışından sonra güzellik merkezimiz de en kısa zamanda kapılarını açacak."
Tasarımcı Melike Çengel: Şimdi sırada güzelleştirmek var

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