Tasarımcı Abdulselam Dalmış: Vücut tipine uygun giyinilmeli

Tasarımcı Abdulselam Dalmış vücut tipine uygun giyinme hususunda önemli noktaların altını çizdi.

Tasarımcı Abdulselam Dalmış vücut tipine uygun giyinme hususunda önemli noktaların altını çizdi. Dalmış, giyimde doğru seçimlerin ve uyumun kişinin vücudunu tanımasından geçtiğini ifade etti.

Her insanın kendinde beğenmediği bir bölgeye sahip olabileceğini ifade eden tasarımcı Abdulselam Dalmış, "İnsanlar farklı farklı fizik tiplerine sahiptir. Vücut tanındığında doğru formül çözülmüş demektir" diye konuştu.

KISA BOYLU KADINLAR İÇİN PÜF NOKTALAR

Kısa boylu kadınların doğru giyimine ilişkin püf noktalar paylaşan Dalmış şu bilgileri verdi:

"Kısa boylu bir kadınsanız söyleyeceğim bazı püf noktalar size doğru görünümü kazandıracaktır. İlk olarak diz üstü çizme giymemenizi, ama giyecekseniz de ince topuklu ve siyah olmasını tavsiye ederim. Culotte jean benzeri pantolonlar yerine kesik paçalı yüksek bel pantolonların tercih edilmesi gerekir. V yaka bluzlar ve tabanı bir tık kalın ayakkabılar boyunuzu biraz daha uzun gösterecektir. Ayakkabılar asla bilek detaylı ve düz taban olmamalıdır. Aksi takdirde boyunuz daha da kesilmiş duracaktır."

5 FARKLI VÜCUT TİPİ

Beş farklı vücut tipi olduğunu ve kişinin vücut tipini tanımasının önemli olduğunu aktaran Dalmış vücut tipleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Oval vücut tipi: Bu tarz vücuda sahip bir kadın büyük göğüslere sahiptir. Aynı zamanda ince ve düzgün bacaklar, dar-yuvarlak kalça ve geniş omuzlarda bu kişilerde görülür. En anahtar parçaları İspanyol paça pantolonlar ve dikey çizgili ürünlerdir.

"Armut vücut tipi: En geniş kalça ölçüsüne sahip olan vücut tipidir. Bu vücut tipine sahip bir kadının yapması gereken en önemli şey üst vücudunu öne çıkarmaktır. Desenli üstle, büyük star aksesuarlar, üzerinize oldukça oturan t-shirtler ve balıkçı kaza kazaklar gardırobunuzun vazgeçilmezi olmalıdır. Alt giyimde ise Feminen görünüm oluşturmak için bel bölgesine odak sağlayacak çan veya A kesimli etekler giyilebileceğini de söylemeden geçmeyeyim.

Dikdörtgen vücut tipi: Düz bir vücut yapısıdır. Alt ve üst oranları birbirine eşittir. Böyle bir yapıda bir kadınsanız korseli ürünler tercih ederek vücudunuzda kıvrımlar oluşturmalısınız.

Kum saati vücut tipi: Çoğu kişinin hayalidir diyebilirim. Narin kavisli bel, şekilli kalça ve düzgün bacaklar. En yakışanı formlu üstler kullanmaktır. Bel detayları, kemer aksesuarı, büzgülü ürünler ve plise detayları kilit parçalardır.

Elmas vücut tipi: Kalın iç bacak, geniş kalça ve ince omuzlar bu vücut tipinde görülür. Armut vücut tipiyle benzerlikleri mevcuttur. Yine de elmas tipinde daha fazla kavis görülmektedir. Çok joker bir vücut tipidir. İnce üst beden ve asla çok ince olmayan bacaklar. Dolaplarda oversize parçalar, bezer ceketler, uzun etek ve salaş gömlekler olmalıdır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı