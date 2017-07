Tasarım Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri Lisans öğrencilerinin Akşehir Belediyesi Hizmet Binası, Rüştü Bey Hanı ve Osmanlı Bankası binaları üzerine bitirme ve dönem projeleri yarışmasında dereceye girenlere Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen törenle ödülleri verildi.



Projelerin animasyon ve slayt gösterisinin katılımcılara izletildiği programda, selamlama konuşmasını KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar yaptı. Konuşmasında bitirme projesi ve dönem projesi yarışmasında ev sahipliğini Akşehir Belediyesi üstlendiği için teşekkür eden Çınar, "Bizi kabul ettiler sağ olsunlar, çalışacağımız konuyu belirlediler ve alanı gösterdiler. Ev sahipliğini en ziyadesiyle bize sundular ve biz çok mutlu olduk. Ben şahsım adına öğrencilerimin meslek hayatında başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma ve ev sahipliğinizden bize verdiğiniz destekten katkılarınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.



Konya Mimarlar Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kaş ise, "Sizin bu heyecanı yaşadığınız ödül törenini bizler de 32 yıl önce yaşamıştık. Burada şu an mezun verdiğimiz öğrencilerin babaları ve annelerini de okuttuk, aynı zamanda onları da mezun ettik. Şimdi ikinci nesli mezun ediyoruz" diye konuştu.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, KTO Karatay Üniversitesinin böyle bir etkinlik yapmasından dolayı ve Akşehir'i seçmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Akşehir, Konya merkezden sonra Selçuklu eserleri yönünden en zengin ilçe. Tarihiyle, tabiatıyla, o mimarisiyle gerçekten her gelen misafirimiz, birçok Konya ilçe belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız, dışarıdan gelenler bunu ifade ederek altını çiziyorlar ve biz de bunun farkındayız. Onun için buraya sahip çıkmamız lazım. Burası bize nasıl intikal ettirildiyse biz ve bizden sonraki nesillere de bozmadan daha iyileştirerek ve geçmişteki bozulan o heba olan yapıları mümkünse tekrar kazandırarak bu emaneti onları devretme niyetindeyiz. Ben Akşehir halkı adına belediye başkanı olarak, Nasreddin Hoca torunu olarak sizlere teşekkür ediyorum. Bizim şehrimize, Akşehir'imize verdiğiniz öneminin bir işareti bence bu. Sizin ufkunuz ama sizin ufkunuzu harekete geçiren de Akşehir'in o derinliği diye düşünüyorum" dedi.



Konuşmaların sona ermesiyle yarışmada dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verilerek günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Ödül törenine, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, Konya Mimarlar Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kaş, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinin lisans öğrencileri katıldı. - KONYA