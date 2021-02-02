'Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş' eğitimleri başlıyor
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'Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş' eğitimleri başlıyor

02.02.2021 10:04 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:08
'Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş' eğitimleri başlıyor

Öğrencilerin yeteneklerini kullanmaları ve üretim yapmalarını sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen 'Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş' eğitimlerinin başlayacağı duyuruldu.

Öğrencilerin yeteneklerini kullanmaları ve üretim yapmalarını sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen 'Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş' eğitimlerinin başlayacağı duyuruldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş' eğitimleri, 9 – 12 Şubat tarihleri arasında pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Grafik Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Radyo Televizyon ve Sinema bölümleri ile öğrencilerimizin yeteneklerini kullanmalarını ve onların 'benzersiz üretimler yapmalarını' sağlamayı amaçlıyoruz. Bu eğitimlerin nasıl olduğunu birlikte deneyimleyelim" denildi. 

Aday öğrencilerin başarılı olacakları alanları belirlemesine ve kariyer planı oluşturmasına katkı sağlamak için düzenlenen eğitimler ise şu şekilde sıralandı:

"Dijital Yaratıcılık ve Tasarım, Grafik Tasarımda Yeni Trendler, Grafik Tasarımda Görsel Algı Yönetimi, Sinema ve Ekranlarda Yaratıcı Etkinlik"

Eğitimlere üniversitenin web sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurulabileceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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