Tasarım Ofislerine Akıllı Telefonlar İle Giriş Yapılacak

Perakende sektöründe işinin uzmanı olan tasarım merkezi çalışanlarının en özgün projelere imza atması, konforlu ve rahat bir iş ortamına sahip olmalarıyla mümkün oluyor. Bununla birlikte, yaratılan özgün tasarımların korunması da tasarım ofislerinin en önemli ihtiyaçlarından biri. Bu nedenle giriş çıkışların mutlak bir kontrol ile sağlanması kritik önem arz ediyor. Sensormatic'in tasarım merkezlerine özel olarak geliştirdiği entegre giriş çıkış sistemleri, ofis personelinin giriş çıkış ve mesai süreçlerini geleneksel kartlı sistemler yerine ileri seviye teknolojilerle yönetiyor.

Devlet teşvikinden faydalanmak için çalışanların giriş çıkış ve mesai saati takibini yapmaya ihtiyaç duyan tasarım merkezleri, Sensormatic'in üç kademeli giriş çıkış sistemiyle kartsız, zahmetsiz ve etkili bir çözüme kavuşuyor.

AKILLI TELEFON VARKEN, GİRİŞ KARTINA GEREK YOK!

Mobil cihazların hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, akıllı telefonlar temel iş süreçlerinin de vazgeçilmezi oldu. Sensormatic'in yeni çözümü HID Twist & Go ise akıllı telefonların hayatımızı kolaylaştırdığı alanlara bir yenisini ekliyor: Kartlı geçiş yerine "döndür geç" dönemini başlatan bu çözüm, akıllı telefonların giriş kartı yerine kullanılmasını sağlıyor. Tasarım merkezlerinde konforlu bir çalışma ortamı arayan yaratıcı profesyoneller için kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu sistemde, telefonu okuyucu karşısında özel bir hareketle çevirerek ya da okuyucuya yaklaştırarak geçiş yapılabiliyor.

Akıllı telefona indirilen uygulama üzerinden telefonun sahibini otomatik olarak tanıyan HID Twist & Go, giriş çıkışların kontrol altına alınmasına ihtiyaç duyan her yere kolayca entegre edilebiliyor. Ofis içinde kontrol ve yetkiye tabi bölümlere sadece ilgili kişilerin girmesi sağlanıyor. Giriş çıkış hareketlerinin gerçek zamanlı olarak sisteme işlenmesiyle birlikte, denetleme süreçlerini kolaylaştıran raporlar elde ediliyor.

PASSWARE YAZILIMI İLE TÜM PERSONEL VERİLERİ HIZLICA RAPORLANIYOR.

Sensormatic tarafından geliştirilen Passware Personel Devam ve Kontrol Sistemi (PDKS), ile giriş çıkış ve mesai saatlerini hatasız biçimde takip ederken, bordrolamaya veri sağlamak, kişilerin ofis içindeki yol haritalarını görüntüleyip, lokasyonlarını belirlemek ve acil durumlarda anlık yoklama yapabilmek mümkün oluyor.

Ofise ziyaretçi geldiğinde e-posta ile ilgili kişi anında bilgilendiriliyor. Çalışanların yaptığı giriş çıkışlar mesai saatleri baz alınarak raporlanıyor ve bordrolama süreçleri kolaylaşıyor. Ziyaretçilerin dolaşabileceği alanlar Passware üzerinde tanımlanarak, bina içindeki bölümlerin giriş çıkış yetkileri hızlıca güncellenebiliyor.

IP KAMERALAR HER AN KAYITTA

Bina içi güvenliğin temel unsuru olan IP kameralar, tasarım merkezlerinin de olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Çalışma ortamındaki tüm faaliyetleri 7 gün 24 saat kayıt altına alan video izlme sistemleri, Sensormatic'in giriş çıkış sistemine entegre çalışıyor. Yetkisiz girişlerde ilgili görüntüyü güvenlik yetkililerinin dikkatine sunuyor.