Tasarım Fest'21 için geri sayım başladı
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Tasarım Fest'21 için geri sayım başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Tasarım Fest'21 için geri sayım başladı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından her yıl farklı bir tema ile yürütülen Tasarım Festivali'nin bu yılki teması 'Dijitalizm' olarak belirlendi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından her yıl farklı bir tema ile yürütülen Tasarım Festivali'nin bu yılki teması 'Dijitalizm' olarak belirlendi. Festival, 5 – 7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Tasarım Festivali'nin bu yılki teması 'Dijitalizm' oldu. Fakülteden yapılan açıklamada, "Dijitalleşme süreci, global ölçekte tasarım ve sanat alanlarında kaçınılmaz bir yöne doğru evrilmektedir. Seçilen tema, hızla gelişen ve değişen teknolojinin yarattığı yeni dijital çağ kavramını sorgulatırken Güzel Sanatların teknoloji, sanat ve tasarım ilişkileri üçlemesini ele almaktadır. Bu bağlamda seçilen tema, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin, tasarım ve sanat alanlarındaki dijital etkilerinin reel göstergesi olmayı hedeflemektedir" denildi.

"ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON SAĞLAYACAK"

Festival kapsamında, kurum içi ve kurum dışı davetlilerin katılımı ile söyleşiler, seminerler, çalıştaylar ve atölyeler düzenlenecek. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki tüm öğrencilerin, bağlı bulundukları programlardan kazandıkları teorik bilgileri pratiğe dökmeleri ve edindikleri alan uzmanlıklarını sosyal hayata entegre edebilmelerini hedefleniyor. Çeşitli sosyal aktivitelerin de organizasyona dahil olduğu festival, yeni dijital çağa akademik bir bakış açısı sunarken aynı zamanda güzel sanatlar ruhunu canlandırarak öğrencilere motivasyon sağlamayı da amaç ediniyor.

İLLÜSTRASYON YARIŞMASI

Festival kapsamında bir de 'illüstrasyon' yarışması düzenleniyor. Pandemi sürecinin, tasarım ve sanat alanlarındaki dijital etkilerinin reel göstergesi olmayı amaçlayan yarışmaya hem lise, hem de önlisans ve lisans öğrencileri katılabilecek.

Festival programına ve yarışmaya ilişkin detaylara üniversitenin web sitesi üzerinden erişilebilir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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