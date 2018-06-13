Taşan nehir tarım arazilerini sular altında bıraktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapımı devam eden Kılavuzlu Barajı'nın kanallarındaki su boşaltımı esnasında taşan Karasu Nehri, çevresinde bulunan ekili alanları su altında bıraktı.

Nurdağı, İslahiye ve Hatay'daki arazilerin sulanması için yapımı devam eden Kılavuzlu Barajı sulama kanallarındaki çalışmalar devam ederken, zaman zaman kanaldaki sular boşaltılıyor. Son su boşaltımı esnasında fazla gelen su nedeniyle İslahiye Karasu Nehri taştı. Taşan nehir suları, çevrede bulunan tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Nurdağı - İslahiye sulama kanallarının yapımını üstlenen firmanın yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, boşaltımlar gerçekleşmeden önce tüm çevredeki mahalle muhtarlarının telefonla aranarak uyarıldığını belirtti. Firma yetkilileri, "Yapılan çalışmalar sonucunda zaman zaman kanaldaki su boşaltımı gerçekleştiriliyor. Bu boşaltmalar gerçekleşmeden önce kanal güzergahında bulunan mahallerin muhtarlarını arayarak onları bilgilendiriyoruz. Onlara ulaşamadığımız taktirde Fevzipaşa Jandarma Karakol Komutanlığını arayıp, muhtarlar ve vatandaşların bilgilendirilmesini istiyoruz. Elbistanhöyük,Örtülü, Karapolat ve Güllühöyük köylerinde bulunan sulama kanallarını arazilerini daha iyi sulamak için kanal kapaklarını kaptıklarını, bizim uyarılarımızı dikkate almamaları nedeniyle kapalı olan kapaklar suların taşmasına ve ekili arazilere dolmasına neden oldu" diye konuştu.

Güllühöyük Mahalle Muhtarı Devlet Köse kendi mahallesinde ve çevre mahallelerde yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisinin hasar gördüğünü belirterek, ne kendisine ne de köylüye herhangi bir uyarı gelmediğini savundu.