TAŞAN KÖYCEĞİZ GÖLÜ'NDE SULAR ÇEKİLMEYE BAŞLADI, ESNAF YENİDEN TEZGAH AÇTI

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da etkili olan sağanak nedeniyle taşan Köyceğiz Gölü'nde çekilme başladı. Esnaf suyun çekilmesiyle birlikte yeniden tezgah açtı.

Kent genelinde cumartesi başlayan ve 4 gün boyunca rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki derelerin debileri yükseldi. Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı. Derelerin taşıdığı yağmur suları nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerini su bastı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı. Atatürk kordonundaki kafe ve restoran işletmecileri, sular altında kalan masa ve sandalyelerini kurtarmak için seferber oldu. Göldeki su seviyesinin yüksekliğini koruması nedeniyle Sanat Sokağı'nda takı malzemesi ile süs eşyaları satan esnaf ise iş yerlerini açmadı.

SU ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Rüzgarın etkisi bu sabah saatlerinden itibaren dinerken, taşan gölde çekilme başladı. Öte yandan bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle polis ve zabıta ekipleri yolu trafiğe kapattı. Trafiğin açık olduğu yerlerde oluşan su birkintilerinden geçen sürücüler ise zor anlar yaşadı. Sanat Sokağı'nda suyun çekilmesiyle birlikte esnaf yeniden kepenk açtı. Takı ve süs eşyalarının satıldığı sokakta vatandaşlar alışveriş yaptı. Öte yandan, Atatürk kordonu boyunca su seviyesi biraz azalırken, suyun çekilmenin 3 gün içerisinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.