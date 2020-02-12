Taşan ırmakta kalan otomobil iş makinesiyle çıkarıldı
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Taşan ırmakta kalan otomobil iş makinesiyle çıkarıldı

Bartın'da etkili sağanak sonrası ırmağın taşması nedeniyle suya gömülen otomobil, iş makinesiyle çıkarıldı.

12.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:47
Taşan ırmakta kalan otomobil iş makinesiyle çıkarıldı

'da etkili sağanak sonrası ırmağın taşması nedeniyle suya gömülen otomobil, iş makinesiyle çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Orduyeri Mahallesi'nde Asım , dün akşam 74 BE 932 plakalı otomobilini ırmak kenarındaki piknik alanına park etti.

Sabah saatlerinde aracının sağanak nedeniyle taşan ırmakta gömülü olduğunu gören Karataş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Araç, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Taşan ırmakta kalan otomobil iş makinesiyle çıkarıldı
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