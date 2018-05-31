Taşan Dereler Tarım Arazilerini de Vurdu

Taşan Dereler Tarım Arazilerini de Vurdu

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde taşan dereler, tarım arazilerini de vurdu.

Taşan Dereler Tarım Arazilerini de Vurdu

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde taşan dereler, tarım arazilerini de vurdu. Sel suları ile tarlalar dere yatağına dönüştü.

Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsalında taşan dereler, çevredeki tarım arazilerine de büyük hasar verdi. Cep telefonları ile görüntülenen tarla ve bahçeler, adeta dere yatağına dönüştü. Sel nedeniyle binlerce fıstık ağacı ve üzüm bağlarının yanı sıra tarım araç ve gereçleri de büyük hasar gördü.

Selin ardından bugün bölgeye yönlendirilen ekiplerin hasar tespit ve temizleme çalışmaları gerçekleştirdiği öğrenildi. - GAZİANTEP

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