ANTALYA (İHA) - Taşan dereler, 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde yoğun yağış ile birlikte taşan dereler 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı.

Serik ilçesinde etkili olan yağış önce dereleri taşırdı ardından taşan dereler çevredeki seraları göle çevirdi. Kadriye ve Eminceler Mahallelerinde kurulu 55 dekarlık çilek serası şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi ile sular altında kaldı.