Taş yüklü tır devrildi: 2 yaralı
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Taş yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Taş yüklü tır devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul-İzmir Otoyolu Çavuşçiftliği mevkiinde devrilen taş yüklü tır, tehlike saçtı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Çavuşçiftliği mevkiinde devrilen taş yüklü tır, tehlike saçtı. Taşlar yola saçılırken, sürücü ve yanındaki arkadaşı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul-İzmir Otoyolu Çavuşçiftliği mevkiinde 16 V 7312 plakalı tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yalpalamaya başlayan tır, yan yattı. Tırın kasasındaki tüm taşlar yola saçılırken, o anda hiçbir aracın bulunmaması faciayı önledi. Yol tek şeritten verilirken, ihbar üzerine olay yerine Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - YALOVA

Taş yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Taş yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Taş yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Taş yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Taş yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Taş yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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