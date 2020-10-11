Taş yüklü kamyon devrildi,1 yaralı
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Taş yüklü kamyon devrildi,1 yaralı

11.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 11.10.2020 01:02
Taş yüklü kamyon devrildi,1 yaralı

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taş yüklü kamyonet devrildi.

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taş yüklü kamyonet devrildi. 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay 10: 00 saatlerin de meydana geldi. İ. Y. yönetiminde ki 06 BZ 891 plakalı Mercedes marka taş yüklü kamyonet Esenyurt mahallesi mevkiinde bulunan taş ocağı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazayı gören vatandaşlar olayı Sağlık ve Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralanın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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