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Taş ve atıkları tabloya dönüştürüyor

AA, Burcu Kaya - Kültür Sanat
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Taş ve atıkları tabloya dönüştürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde 68 yaşındaki Emeli Hicran Nakıpoğlu, deniz kenarından topladığı taş ve atık malzemelerle tablolar hazırlıyor.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 68 yaşındaki Emeli Hicran Nakıpoğlu, deniz kenarından topladığı taş ve atık malzemelerle tablolar hazırlıyor.

Taşucu Mahallesi'nde yaşayan Nakıpoğlu, 7 yıldır topladığı taş ve atık malzemeleri değerlendirmek amacıyla el işi çalışmalarına yöneldi.

Yürüyüş yaparken sahil kenarından topladığı taş ve atık malzemeleri evine götüren Nakıpoğlu, oluşturduğu figürleri kağıda yapıştırarak tablo haline getirmeye başladı.

Nakıpoğlu, gazetecilere, bu işi severek yaptığını ve çok verimli zaman geçirdiğini söyledi.

Masrafsız bir çalışma yaptığını, sahilde bulduğu her şeyin kendisi için tablo malzemesi olabileceğini belirten Nakıpoğlu, "Tablomdaki taşların ve boncukların hiçbirinde oynama yok. Hepsi tamamen doğal halleri. Boyama yapmıyorum. Boyayı sadece minik eklentiler yapmak için kullanıyorum." diye konuştu.

Nakıpoğlu, yakın zamanda tablolarını eğitim almak isteyen çocuklar için açılacak kermeste sergileyeceğini sözlerine ekledi.

AA / Burcu Kaya - Kültür Sanat

Mersin, Kültür Sanat, Haberler

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