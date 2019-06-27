Taş üstünde fidan yetiştirip erozyonu önlüyor
Oltu Halit paşa Mahallesinde ikamet eden Ercan Çimen (57) evinin Sitare dağının eteğinde olması nedeni ile taş ve toprak kaymasını önlemek için fidan dikip kovalarla suluyor.
Oltu Halit paşa Mahallesinde ikamet eden Ercan Çimen (57) evinin Sitare dağının eteğinde olması nedeni ile taş ve toprak kaymasını önlemek için fidan dikip kovalarla suluyor.
Ercan Çimen, "Geçtiğimiz yıl kendi imkanlarımla 50-60 civarında fidan diktim evim sitarenin dibi sel su taş geliyor erozyonu önlemek için ve ağaç sevilir ben ağaç dikmeyi seviyorum geçen sene diktiğim fidanlarıma kovalarla su taşıyorum bakımlarını yapıyorum. Bütün halkımızı ağaç dikmeye davet ediyorum" dedi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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