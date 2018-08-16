Taş Toplama ve Katı Gübre Dağıtma Makinesi Tanıtıldı

Sivas Valisi Davut Gül, "Tarımsal Etkinlik Artırma Projesi" kapsamında İl Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından organize edilen "Taş Toplama ve Katı Gübre Dağıtma Makinesi Tanıtım Programı"na katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Uygulama Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Gül, yerli kaynakların olabildiğince kullanılmasını istedi.

İsraftan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Gül, "Bu makineler çalıştığında toprağımız daha iyi işlenecekse, ekilmeyen, dikilmeyen arazilerde tarımsal üretim yapılacaksa, bu arazideki israf ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla da daha çok üretmiş olacağız. Kendi yerli kaynaklarımızı daha çok değerlendirmiş olacağız. Bu makineler tarımsal verimliliği arttıracak." ifadelerini kullandı.

Taş toplama ve katı gübre dağıtma makinesinin çiftçilerin kullanmak isteyeceği bir ekipman olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bu tür makineler çiftçinin işini kolaylaştırdıkça sivil toplum kuruluşlarımız bunların sayılarını arttıracaklardır. İl Özel İdaremiz sadece bu makineleri dağıtmadı. Geçen sene de süt soğutma tanklarını dağıttı. İnşallah bu sene de 100'ün üzerinde süt soğutma tankı dağıtacak. Böylece çiftçilerimiz ürettikleri sütleri kısa sürede soğutma zincirine koyduğunda gelirleri artmış olacak. Rekabet edebilme şartları artmış olacak. İhracat yaparken istenilen kalitede ürün pazarlamış olacağız."

Konuşmanın ardından makineler çalıştırılarak, arazide taş toplatıldı.



İl Özel İdaresi tarafından 2'şer tane alınan taş toplama ve katı gübre dağıtma makinesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise yapılan protokolle Ziraat Odası Başkanlığına makineleri verecek. Daha sonra ise oda yönetimi makineyi çiftçilerin kullanımına sunarak, tarımsal üretimin artırılmasını sağlayacak.