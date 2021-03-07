Taş taşıyan tırın tehlikeli yolculuğu saniye saniye görüntülendi

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Arnavutköy-Sultangazi yolunda iş makinesi taşımacılığında kullanılan bir tırın üzerindeki taş yığınlarıyla hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda iş makinesi taşımacılığında kullanılan bir tırın üzerindeki taş yığınlarıyla hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy - Sultangazi yolunda taş taşıyan tırın hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiğe çıkması başka bir aracın içindeki yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tırın üzerinde oldukça büyük taş yığınları olduğu ancak hiçbir önlem alınmadan trafikte seyir halinde olduğu gözlendi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı