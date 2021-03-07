Taş taşıyan tırın tehlikeli yolculuğu saniye saniye görüntülendi
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Taş taşıyan tırın tehlikeli yolculuğu saniye saniye görüntülendi

07.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:08

Arnavutköy-Sultangazi yolunda iş makinesi taşımacılığında kullanılan bir tırın üzerindeki taş yığınlarıyla hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda iş makinesi taşımacılığında kullanılan bir tırın üzerindeki taş yığınlarıyla hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy - Sultangazi yolunda taş taşıyan tırın hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiğe çıkması başka bir aracın içindeki yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tırın üzerinde oldukça büyük taş yığınları olduğu ancak hiçbir önlem alınmadan trafikte seyir halinde olduğu gözlendi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Taş taşıyan tırın tehlikeli yolculuğu saniye saniye görüntülendi
Taş taşıyan tırın tehlikeli yolculuğu saniye saniye görüntülendi
Taş taşıyan tırın tehlikeli yolculuğu saniye saniye görüntülendi
Taş taşıyan tırın tehlikeli yolculuğu saniye saniye görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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