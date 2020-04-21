Taş taşıma bandından düşen kaynak ustası öldü DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde, tamir için çıktığı 4 metre yüksekliğindeki taşıma bandından düşen Bilal Pesin (42), hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde, tamir için çıktığı 4 metre yüksekliğindeki taşıma bandından düşen Bilal Pesin (42), hayatını kaybetti.

Kaynak ustası Bilal Pesin, saat 16.00 sıralarında arızalanan taş taşıma bandını tamir etmek istedi. Ancak Pesin, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki taş taşıma bandından zemine düştü. Başından darbe alan Pesin, ihbar üzerine gelen ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Bilal Pesin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatnı kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA