Taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada
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Taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada

KONYA'da, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, sandalyeli, döner bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

29.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:57
Taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada

KONYA'da, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, sandalyeli, döner bıçaklı , güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Şubat günü saat 22.00 sıralarında merkez ilçesi Akaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan, yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa, sandalye ve döner bıçağının kullanıldığı kavga sırasında bazı kişiler yaralandı. Park halindeki bir minibüs ise taş ve sopa darbeleriyle hasar gördü. Yaklaşık 20 dakika süren kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde karşılaşan iki grubun kavga etmesi, şüphelilerin park halindeki bir minibüsü taşlaması ile o sırada köpeğini gezdirdiği öğrenilen bir vatandaşın darbedilmesi yer alıyor.


Kaynak: DHA

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