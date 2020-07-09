Taş ocağındaki kontrollü patlama anı kamerada
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Taş ocağındaki kontrollü patlama anı kamerada

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir taş ocağında gerçekleştirilen patlama, saniye saniye kameraya yansıdı.

Taş ocağındaki kontrollü patlama anı kamerada
09.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:56

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir taş ocağında gerçekleştirilen patlama, saniye saniye kameraya yansıdı.

Hakkari-Yüksekova kara yolu Çöplük mevkisinde bulunan bir taş ocağında kontrollü patlama için tüm tedbirler alındı. Kilolarca patlayıcının kullanıldığı patlama öncesi kara yolu da trafiğe kapatıldı. Onlarca araç güvenlik gerekçesiyle beklerken, gerçekleştirilen kontrollü patlama ise cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

Herhangi bir zararın oluşmadığı kontrollü patlamanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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