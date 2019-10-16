Taş Konak Cafe hizmete başladı

16.10.2019 14:23

Van'ın Kalecik Mahallesi'nde kurulan Taş Konak Cafe hizmete açıldı.



Geleneksel Van Evlerinin yanında kurulan Taş Konak Cafe, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarına tanıtıldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Taş Konak Cafe Sahibi M. Sadık Çelik, 2 kattan oluşan işletmenin 550 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade etti. Urartu, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin kullanıldığı işletmede ilk etapta 20 kişinin istihdamını sağladıklarını dile getiren Çelik, "Hedefimiz en az 35 kişinin istihdamını sağlamaktır" dedi.



Kafede Van ve bölgesel lezzetlerin misafirlerin hizmetine sunulacağını dile getiren Çelik, "Van kahvaltısı başta olmak üzere ilimize ve bölgelerimize ait lezzetler de burada yer alacak. Misafirlerimiz en yakın ve en hakim bir noktadan bir yandan Van'ı ve Van Gölü'nü seyretme fırsatı bulurken bir yandan da eşsiz lezzetleri tatma imkanına sahip olacaktır. Bizler bu anlamda hizmetin ve kalitenin ön planda olacağı kafemize tüm halkımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Yerli ve yabancı turistlerin işletmeyi ziyaret ettiğini de belirten Çelik, "Geleneksel Van Evleri ile birlikte muhteşem bir mimariye sahip olan Taş Konak Cafe, inanıyorum ki kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA