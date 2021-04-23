Taş kömürü satışından yılın ilk çeyreğinde 91,4 milyon lira gelir sağlandı
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Taş kömürü satışından yılın ilk çeyreğinde 91,4 milyon lira gelir sağlandı

Taş kömürü satışından yılın ilk çeyreğinde 91,4 milyon lira gelir sağlandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Ekonomi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yılın ilk üç ayında 198 bin 867 ton taş kömürü satarak 91 milyon 435 bin lira gelir elde etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yılın ilk üç ayında 198 bin 867 ton taş kömürü satarak 91 milyon 435 bin lira gelir elde etti.

Türkiye'nin önemli kömür üretim merkezlerinden Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen ve "kara elmas" olarak tabir edilen taş kömürü, demir çelik fabrikalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart 2020'de durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım ve onarım yapıldı, 1 Haziran'da normalleşme dönemine girilmesiyle faaliyetler yeniden başladı.

Kurum, yılın ilk çeyreğinde 198 bin 867 ton kömür satarak 91 milyon 435 bin lira gelir elde etti.

"Taş kömürü hala dünya sanayisi için vazgeçilmez bir enerji kaynağı"

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine, kuruma bağlı maden ocaklarında kömür üretiminde en üst seviyenin hedeflendiğini ve çalışmaların bu yönde sürdürüldüğünü söyledi.

Salgın sürecinin tüm dünyayı etkilediğine işaret eden Yeşil, "Buna rağmen madenci kardeşlerimiz özveriyle üretimde bulunmaya devam ediyor. Bizim derdimiz, taş kömürünü çıkararak ekonomiye nasıl daha fazla katkıda bulunabiliriz? Tüm çabamız bu yönde. Çünkü biz biliyoruz ki taş kömürü sadece kentimiz için değil, ülkemiz için hala çok değerli." diye konuştu.

Yeşil, satış grafiğini artırmak için madencilerin yer altının zorlu çalışma koşullarında emek verdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Taş kömürü hala dünya sanayisi için vazgeçilmez bir enerji kaynağı. Uzun yıllardır ülkemizin demir çelik sektörünün koklaşabilir kömür ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Zonguldak'taki taş kömürü, Türkiye'nin başka yerinde yok. Taş kömürünü üreterek ülke ekonomisine kazandırmak için gayret sarf ediyoruz. İleride bu rakamların çok üstüne çıkacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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