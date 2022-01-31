Taş kömürü satışından 2021'de 494,2 milyon lira gelir elde edildi

BARTIN (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), geçen yıl 836 bin 795 ton kömür satarak 494 milyon 249 bin 494 lira gelir sağladı.

"Kömür kent" olarak bilinen Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez ve Armutçuk ile Bartın'daki Amasra maden ocaklarında üretilen taş kömürü, demir çelik fabrikalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, AA muhabirine, kurum faaliyetlerinin sadece madencilik olarak yorumlanmasının TTK'ye haksızlık olacağını söyledi.

TTK'nin, yer altı madenciliğinde bir okul olmasının ötesinde kenti yoktan var eden, ülkenin çeşitli illerinden gelen yüz binlerce insana iş ve AŞ veren, kentle özdeşleşmiş özel bir kurum olduğunu vurgulayan Demir, "Satışı yapılan kömürün miktarı ve elde edilen cironun zamanla daha da artacağına inanıyoruz. Bakanlık yetkilileri ve kurum yöneticilerinin bu konudaki gayretlerini biliyor ve destekliyoruz." dedi.

"Taş kömürü değerli ve önemli"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de taş kömürünün bölge ve ülke, üretim ve istihdam açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Taş kömürünün dünya sanayisi için vazgeçilmez bir enerji kaynağı olduğuna dikkati çeken Yeşil, "Havzamızda çıkarılan taş kömürünün ne kadar değerli ve önemli olduğunun bilincindeyiz. Bizler de bu bilinçle madencilerimizle ülke ekonomisine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Yeşil, kentte çıkan kömürün çelik üretimi için vazgeçilmez bir ürün olduğunu dile getirerek, "Havzada çıkarılan taş kömürü demir çelik sanayisinin yanı sıra elektrik üretimine de katkı sağlıyor. Üretimi artırarak, ileride bu rakamların çok üstüne çıkarak, ülke sanayisinin ihtiyacına katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.