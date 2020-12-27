Taş kırma makinesiyle yıllık 1 milyon TL tasarruf
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Taş kırma makinesiyle yıllık 1 milyon TL tasarruf

27.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:37
Taş kırma makinesiyle yıllık 1 milyon TL tasarruf

Kepez Belediyesi, mobil konkasör (taş kırma makinesi) ile her türlü inşaat atıklarını ve asfalt kırıklarını, yol yapımı için zemin kaplama malzemesine dönüştürerek, yıllık 1 milyon TL tasarruf sağlıyor.

Kepez Belediyesi, mobil konkasör (taş kırma makinesi) ile her türlü inşaat atıklarını ve asfalt kırıklarını, yol yapımı için zemin kaplama malzemesine dönüştürerek, yıllık 1 milyon TL tasarruf sağlıyor.

Kepez Belediyesi, 2016'da Fen İşleri Müdürlüğü'nün makine parkı kazandırdığı mobil taş kırma makinesi konkasör ile yılda ortalama 388 bin ton yol yapım malzemesi üretiyor.Üretilen bu malzeme de, sıcak asfalt, sathi asfalt, kaldırım ve yol yapım işlerinde kullanılarak, Kepez Belediyesinin kasasında her yıl 1 milyon TL'nin kalması sağlanıyor. Her türlü inşaat atıklarının, asfalt kırıklarının, bina temel kazısında ya da yol yapımında oluşan hafriyatın taş kırma makinesinde, yeniden kullanıma kazandırılarak çevre kirliliğinin azaltılmasına ciddi bir destek veriliyor.

Taş kırma makinesi ile 1 milyon TL tasarruf

Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü de, eski Dokuma Fabrikası arazisinin boş alanında bulunan hafriyatı işlemek için geçici olarak bölgeye getirilen mobil taş kırma makinesinin şantiyesini ziyaret eti. Bürokratlarından şantiye hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, makinenin atık malzemeleri, yol yapım malzemesine dönüştürmesini bir süre izledi.Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar dileyen Tütüncü, yaptığı açıklamada Kepez Belediyesinin, ekmeğini taştan çıkardığını belirterek, "Mobil taş kırma şantiyesi, belediyemize her yıl yaklaşık 1 milyon TL tasarruf sağlayan önemli bir proje." dedi.

Yılda 388 bin ton alt yapı malzemesi üretimi

Bu çalışmayı, 2016 yılında başlattıklarını hatırlatan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: "İlçemizde çevre kirliliğine sebebiyet veren inşaat atıkları, hafriyatlar hepimizi rahatsız ediyor. Rahatsızlık oluşturan bu atık ve hafriyatı yol yapım malzemesine dönüştürelim ve böylelikle belediyemize tasarruf sağlayalım dedik. Taş kırma makinemiz, 2016'dan beri hizmet veriyor. Ürettiği alt yapı malzemesiyle yıllık 1 milyon TL tasarruf sağlıyoruz. Taş kırma şantiyemizden yılda 388 bin ton altyapı malzemesini üretimi yol, asfalt, kaldırım ve diğer altyapı hizmetlerimize ciddi bir katkı sağlıyor." ifadesini kullandı. - ANTALYA

Taş kırma makinesiyle yıllık 1 milyon TL tasarruf
Taş kırma makinesiyle yıllık 1 milyon TL tasarruf
Taş kırma makinesiyle yıllık 1 milyon TL tasarruf

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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