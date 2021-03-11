Taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi feci şekilde can verdi
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Taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi feci şekilde can verdi

11.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:16
Taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi feci şekilde can verdi

Karabük'te kum ocağında taş kırma makinesinde kaynak yapan 2 işçi kapağın kapanması sonucu sıkışarak feci şekilde can verdi.

Karabük'te kum ocağında taş kırma makinesinde kaynak yapan 2 işçi kapağın kapanması sonucu sıkışarak feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Abdullar köyü Saitler Mahallesi'ndeki kum ocağında çalışan Mustafa Özdemir (50) ve Yunus Özdemir (41), bakım çalışmaları kapsamında kaynak yapmak için taş kırma makinesinin içine girdi. Taş kırma makinesinin kapağını tamamen açmayan güvenlik kilidini kapatmayan işçilerin üzerine kapağın kapanmasıyla bulundukları yerde sıkıştı. Durumu gören diğer işçiler, iş makinesi yardımıyla kapağı kaldırarak sıkışan işçilere yardıma koştu. Kilolarca ağırlıktaki kapağın kapanması sonucu makine içinde sıkışan işçilerin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğinin alınması sonrası Jandarma Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 2 işçinin cenazeleri otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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