TAŞ EVİN MUTFAK KISMI ÇÖKTÜ: 1 YARALI

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya içesinde eski taş evin mutfak kısmında meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Sapadere Mahallesi Nebiler mevkiinde meydana geldi. Eski olduğu öne sürülen evin mutfak kısmı içerisinde 2 kişi bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çökme sonucu enkaz altında kalan Yusuf Könter yaralandı. Könter, sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay anında evin içerisinde bulunan Ali Könter ise yara almadan kurtuldu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.