Taş duvarlar arasında harladığı ateşle atalarının izinden gidiyor
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Taş duvarlar arasında harladığı ateşle atalarının izinden gidiyor

Taş duvarlar arasında harladığı ateşle atalarının izinden gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kendisine uygun avcı bıçağı bulamadığı için avcı bıçağı yapmaya karar veren Mustafa Kazgın, hobi olarak başladığı bıçak üretimini meslek haline getirdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kendisine uygun avcı bıçağı bulamadığı için avcı bıçağı yapmaya karar veren Mustafa Kazgın, hobi olarak başladığı bıçak üretimini meslek haline getirdi. Taş duvarlar arasında harladığı ateşle geleneksel yöntemlerle çifte su verilmiş bıçaklar üreten Kazgın, atalarının izinden gittiğini söyledi.

Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyünde ikamet eden 20 yaşındaki Mustafa Kazgın, avcı bıçaklarına merak sardı. Bir türlü istediği avcı bıçağını bulamayan Kazgın, kendisine özel bir avcı bıçağı yapmaya karar verdi. Hobi olarak bıçak yapmaya başlayan Mustafa Kazgın, şimdilerde köyün en genç bıçakçısı olarak kurduğu taş duvarlı atölyesinde hizmet veriyor. Geleneksel yöntemler kullanarak kamyon makasları ve testere çeliklerinden döverek ürettiği ürünlerini çifte su vererek müşterilerinin kullanıma sunuyor. Taş duvarlı atölyesinde harladığı ateşle yaklaşık 40 çeşit bıçak, kılıç, balta gibi ürünler üreten Kazgın, yaptığı işte atalarının izinden gittiğini söyledi.

Ürünlerini tamamen döverek imal ettiğini belirten Mustafa Kazgın, "20 yaşındayım 5 yıldır bu işle uğraşıyorum. Daha önceden avcılık yapıyordum. Kendime uygun bir bıçak bulamadım. Bir bıçak yapmaya karar verdim. Hobi olarak başlamıştım daha sonraları da devam etti. Şu anda da meslek olarak devam etmekteyim. Atölyemde ortalama 40 çeşit ürün çıkartıyorum. Avcı bıçakları, kurban bıçakları, oyma bıçaklar, kılıçlar, nacaklar, satırlar ve baltalar gibi ürünlerimi kamyon makaslarından testere çeliklerinden tamamen döverek elde imal ediyorum. Geleneksel yöntemlerle çifte su verilmiş şekilde ürünlerimi yapıyorum. Tamamen atalarımızın izinden gitmekteyiz mesleğimizi sürdürüyoruz. Hurdacılardan ya da fabrikalardan temin ettiğim çeliklerden bıçak yapıyorum. Bu bıçaklara teke, koç ve geyik boynuzundan da kabzalar yapıyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Taş duvarlar arasında harladığı ateşle atalarının izinden gidiyor
Taş duvarlar arasında harladığı ateşle atalarının izinden gidiyor
Taş duvarlar arasında harladığı ateşle atalarının izinden gidiyor
Taş duvarlar arasında harladığı ateşle atalarının izinden gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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