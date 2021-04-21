Kaz sürüsünü taşlayan adam hayatının şokunu yaşadı
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Kaz sürüsünü taşlayan adam hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | Güncel

Kaz sürüsünü taşlayan adam hayatının şokunu yaşadı Yolda karşılaştığı kaz sürüsüne taş atınca hayatının şokunu yaşadı Antalya'da yolda gördüğü kaz sürüsünü taş atarak uzaklaştırmak isteyen bir kişi, adeta hayatının şokunu yaşadı.

Kaz sürüsünü taşlayan adam hayatının şokunu yaşadı

Yolda karşılaştığı kaz sürüsüne taş atınca hayatının şokunu yaşadı

ANTALYA - Antalya'da yolda gördüğü kaz sürüsünü taş atarak uzaklaştırmak isteyen bir kişi, adeta hayatının şokunu yaşadı. Taş attığı kazın saldırısına uğrayan adam, yere düşerek sürüklenip yaralandı.

Olay, Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolda yürüyen kişinin karşısına kazların çıktığı görülüyor. Kazlardan korkan kişi önce taş atarak uzaklaştırmaya çalışıyor. Kendisine taş atılmasına sinirlenen kazlardan birisi adamın üstüne üstüne gitti. Bunun üzerine kazlardan kaçmaya çalışan adam yere düşerek adeta sürüklendi. Olay sonrasında yaralanan kişinin yardımına çevrede bulunan diğer vatandaşlar yetişti. Hafif şekilde yaralanan kişi gideceği yere başka yoldan gitmek zorunda kaldı.

Kaz sürüsünü taşlayan adam hayatının şokunu yaşadı
Kaz sürüsünü taşlayan adam hayatının şokunu yaşadı
Kaz sürüsünü taşlayan adam hayatının şokunu yaşadı
Kaz sürüsünü taşlayan adam hayatının şokunu yaşadı
Kaz sürüsünü taşlayan adam hayatının şokunu yaşadı
Kaz sürüsünü taşlayan adam hayatının şokunu yaşadı
Kaz sürüsünü taşlayan adam hayatının şokunu yaşadı
Kaz sürüsünü taşlayan adam hayatının şokunu yaşadı
Kaz sürüsünü taşlayan adam hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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