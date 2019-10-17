Tarzan'ın aktörü Ron Ely'nin eşi Valerie Lundeen, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

17.10.2019 11:48

1960'ların ünlü televizyon dizisi Tarzan'ın aktörü Ron Ely'nin eşi Valerie Lundeen Ely'nin, oğlu tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldüğü açıklandı. Olayın ardından çiftin California'daki evine gelen polis, 30 yaşındaki Cameron Ely'yi vurarak öldürdü.

Olay sırasında evde bulunduğu belirtilen 81 yaşındaki Ron Ely'nin yara almadan kurtulduğu bildirildi.

POLİS, ELY'IN TEHDİT OLUŞTURDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Santa Barbara Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine eve gelen polis, 62 yaşındaki Valerie Ely'nin cesediyle karşılaştı. Hope Ranch'teki evi ve çevresini arayan dört polis memuru, bahçede kaçmaya çalışan Cameron Ely'ye ateş açtı. Polis, Ely'nin hala tehdit oluşturduğu için vurulduğunu açıkladı.

RON ELY KİMDİR?

Ron Ely, 1966-68 yıllarında yayımlanan Tarzan dizisiyle tanınıyor. Dizi Türkiye'de de gösteriliyordu. Edgar Rice Burroughs'un 1914'te yayımlanan kurgu romanından uyarlanan dizide Afrika ormanlarında maymunlar tarafından büyütülen Tarzan'ın öyküsü anlatılıyordu.

Eski Florida güzeli olan Lundeen ve Ron Ely çiftinin iki de kızı var. Amerikan medyasına göre çiftin oğulları Cameron Ely, Philips Exeter Akademisi ve Harvard Üniversitesi'nde eğitim gördü.