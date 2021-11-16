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Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı 12 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 12 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı

12 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 12 hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda iş yerlerinden gıda ürünleri çalan S.Ö., marketlerde hırsızlık yapan İ.T., ikametten hırsızlık yapan F.Y., oto lastiği çalan K.K.Ç. ve ikametten hırsızlık yapan E.A. yakalandı.

"Tarzan gibi tırmandı"

Ayrıca ekiplerin çalışmaları sonucunda 4 ayrı ikametten para ve eşya hırsızlığı yaptığı tespit edilen A.K. de yakalandı. A.K.'nin evin camına tırmanarak, tek hamlede pencereyi açtığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yakalanan şahıslardan S.Ö. tutuklanırken, gözaltına alınan diğer şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı

Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı

Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı

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İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri

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