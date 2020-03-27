Tartıştıkları vatandaşın iş yerini kurşunlayan kuzenler tutuklandı
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Derince, Kocaeli, 3. Sayfa

Tartıştıkları vatandaşın iş yerini kurşunlayan kuzenler tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde telefonla arayarak tartıştıkları vatandaşın iş yerine silahla ateş açan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:49
Tartıştıkları vatandaşın iş yerini kurşunlayan kuzenler tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde telefonla arayarak tartıştıkları vatandaşın iş yerine silahla ateş açan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ö. (26) ve D.Ö. (19), telefonla aradıkları bir vatandaşla tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesi sonrasında otomobille tartıştıkları vatandaşın iş yerine giden F.Ö. ve D.Ö., iş yerine defalarca silahla ateş etti. Daha sonra şahıslar olay yerine geldikleri otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde iş yerini kurşunlayan şahısların F.Ö. ve D.Ö. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kuzen oldukları öğrenilen F.Ö. ve D.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan işlemlerinde F.Ö.'nün 3 farklı suçtan kaydının olduğu ve polis ekipleri arandığı, D.Ö.'nün ise farklı suçlardan 7 adet kaydının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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