Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçaklayan magandalar serbest kaldı - Haberler
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Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçaklayan magandalar serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçaklayan magandalar serbest kaldı

Uşak'ta geçtiğimiz günlerde tartıştıkları sürücüyü defalarca bıçaklayarak yaralayan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA (İHA) - Uşak'ta geçtiğimiz günlerde tartıştıkları sürücüyü defalarca bıçaklayarak yaralayan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 30 Eylül Cuma günü Ankara-İzmir Karayolu üzerindeki özel bir hastanenin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. otomobiliyle seyrederken yol verme konusunda başka bir araçtaki C.G. (20) ve A.G. (13) ile tartıştı. Özel hastanenin önüne gelindiğinde araçlardan inen şahısların tartışması yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada Y.Ş., C.G. ve A.G. tarafından bıçaklandı. 2 şahıs araçlarına binerek kaçarken, olay yerine de polis ekipleri sevk edildi. Özel hastaneye götürülen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli şahıslar saklandıkları adreste suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Farklı suçlardan 50'ye yakın suç kayıtları olduğu öğrenilen şahısların tartıştıkları sürücüyü bıçaklama anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - UŞAK

Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçaklayan magandalar serbest kaldı

Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçaklayan magandalar serbest kaldı

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