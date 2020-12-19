Tartıştıkları şahsı öldüren şahıs ve sevgilisi tutuklandı
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Tartıştıkları şahsı öldüren şahıs ve sevgilisi tutuklandı

19.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:57
Tartıştıkları şahsı öldüren şahıs ve sevgilisi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 55 yaşındaki şahsı, kıskançlık sebebi ile telefonda tartıştıktan sonra öldürdükleri iddia edilen şahıs ve sevgilisi tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 55 yaşındaki şahsı, kıskançlık sebebi ile telefonda tartıştıktan sonra öldürdükleri iddia edilen şahıs ve sevgilisi tutuklandı.

Olay, 17 Aralık gecesi Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Aydın Memiş (55) isimli vatandaştan haber alamayan mahalle sakinleri Memiş'in evine gitti. İçeri giren vatandaşlar Memiş'in yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Ekipler 55 yaşındaki Aydın Memiş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Meydana gelen Olayla ilgili inceleme başlatan Jandarma ekipleri, Aydın Memiş'in cinayetten önce en son B.A. ve kız arkadaşı S.A. ile tartıştığını belirledi. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyonla iki şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahısların ifadelerinde B.A.'nın Memiş'i kıskançlık sebebi ile bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş'in cep telefonunu alarak kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan B.A. ve kız arkadaşı S.A., geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Tartıştıkları şahsı öldüren şahıs ve sevgilisi tutuklandı
Tartıştıkları şahsı öldüren şahıs ve sevgilisi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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