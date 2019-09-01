01.09.2019 15:30

Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 4 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişinin sahilde alkol alırken tartıştığı grup tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürülmesi olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Liman Caddesi mevkiinde bulunan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde alkol alan Serdar İlter ve M.Ş. ile yine alkol alan 4 kişi arasından gürültü nedeni ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma sürerken şahıslardan birisi cebinden çıkardığı bıçakla İlter'i sırt ve boyun bölgesinden 5 kere arka arkaya bıçakladı. İlter kanlar içinde alırken, şahıslar olay yerinden kaçtı. İlter'in arkadaşı M.Ş. durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan İlter, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlter'in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İlter'i bıçaklayan şahısların O.T. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından şahısların yaşadığı Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin 4'ü de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan O.T. Asayiş Şube Müdürlüğüne, yaşı 18'den küçük olan diğer 3 şüpheli ise Çocuk Şuube Müdürlüğüne götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen O.T.'nin ifadesinde gürültü nedeni ile tartıştıklarını, T.E.'nin bir anda bıçağını çıkartarak İlter'i bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi. Yapılan işlemlerinin ardından şahıslar, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA