Tartıştıkları polisi, şişeyle başına vurarak yaraladılar (2) SERBEST KALDILARSamsun'da tartıştıkları polis memurunu başına şişeyle vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet B. ve Sinan B. savcı talimatıyla, M.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERBEST KALDILAR Samsun'da tartıştıkları polis memurunu başına şişeyle vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet B. ve Sinan B. savcı talimatıyla, M.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA